Mercato, la Sampdoria non molla Villar. C’è anche il Monza, la Roma vuole solo il prestito con obbligo

Sampdoria e Monza non distolgono l’attenzione da Gonzalo Villar. Sia il club blucerchiato che quello brianzolo vorrebbero il centrocampista spagnolo. Entrambi, però, desidererebbero portarlo rispettivamente a Giampaolo ed Alvini in prestito con diritto di riscatto. Un’eventualità che non trova d’accordo la Roma.

Tiago Pinto, infatti, è si ben disposto a lasciare partire il classe ’97, ma ad una condizione irremovibile: l’operazione dovrà comportare l’uscita definitiva da Trigoria. Tradotto, ok al prestito ma con obbligo di riscatto. La situazione è momentaneamente in stallo. Durante la prossima settimana dovrebbero esserci aggiornamenti su entrambi i fronti. Lo scrive il Corriere dello Sport.