Federico Fazio è uno dei nomi in uscita per la prossima finestra di mercato. Cagliari e Sampdoria erano le squadre più interessante al difensore durante il calciomercato estivo e – come riporta calciomercato.com – a gennaio il club blucerchiato potrebbe riallacciare i contatti con gli agenti di Fazio e gli uomini mercato della Roma. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2021.