La Roma è alla costante ricerca di un difensore centrale. Rimane l’obiettivo Smalling ma se il Manchester United non riduce le sue pretese l’operazione difficilmente andrà in chiusura. Per questo i giallorossi cercano di tutelarsi e stanno virando su Omar Alderete, difensore paraguaiano del Basilea. Lo riporta tuttomercatoweb.com