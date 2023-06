Tiago Pinto, molto attivo sul fronte uscite, non dimentica di tenere vigile l’attenzione per le necessità della rosa giallorossa. Uno dei nodi da sciogliere è la situazione portiere. Sfumato Vicario, un’alternativa potrebbe essere quella di Rui Silva, portiere portoghese del Betis, già accostato alla Roma nell’estate del 2021. Il club spagnolo, ha rinnovato il contratto a Claudio Bravo e sembra molto interessato a Sebastiano Desplanches, medaglia d’argento con l’Italia U20 al Mondiale, cresciuto nelle giovanili del Milan.

L’estremo difensore, classe ’94 di origine portoghese, potrebbe essere un nome in voga tra i pali giallorossi. 28 presenze in stagione, tra campionato e coppe, fu vicino quando lo Special One arrivò nella Capitale e lui si stava svincolando dal Granada. Due anni dopo potrebbe essere un nome caldo per sostituire Rui Patricio. Lo riporta TNT Sports.