Mercato, la Roma punta Tavares e Dimarco per la fascia sinistra

La Roma è alla ricerca di un vice Spinazzola dal momento che si ragione ad un possibile prestito di Calafiori. Come riporta la gazzetta.it, uno dei nomi per la fascia sinistra è quello di Nuno Tavares del Benfica, già seguito in passato dai giallorossi e vecchia conoscenza del GM Tiago Pinto. Si guarda però anche in Italia: Federico Dimarco, terzino in forza al Verona il cui cartellino è di proprietà dell’Inter, sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi. Il club veronese potrebbe riscattarlo a 10 milioni di euro dai nerazzurri. Inoltre il suo agente, Beppe Riso, è stato a Trigoria per un colloquio con Pinto nei giorni scorsi.