La Roma vuole regalare un rinforzo in difesa a Mourinho, soprattutto in virtù del fatto che del possibile rientro di Smalling non trapelano notizie e a gennaio Ndicka partirà per la Coppa D’Africa. Il primo nome sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Trevoh Chalobah, classe ’99 del Chelsea. Il difensore è guarito dopo un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori diversi mesi, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gm giallorosso avrebbe avviato i primi contatti con i Blues per un prestito a gennaio. Gli altri nomi sono quelli di Solet, Pirola, Dier e Pablo Marì.