(Pagine Romaniste) – È terminata per 1-1 la folle gara tra Roma e Fiorentina andata in scena ieri sera allo Stadio Olimpico. I giallorossi hanno terminato la gara in 9 dopo le espulsioni di Zalewski (doppia ammonizione) e Lukaku (rosso diretto).

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pessimo Rapuano, completamente fuori partita. Tanti errori, il secondo giallo per Zalewski è dubbio (ci sono 7 difensori giallorossi contro 4 viola, che SPA è?). Col metro usato nel primo tempo (a parti invertite) non era giallo. Prima manca un giallo a Kayode che entra prendendo tutto e soprattutto Zalewski: entrata peggiore, se possibile. Da giallo Dybala che entra su Arthur senza colpire il pallone. Rosso corretto da regolamento per Lukaku, incoerente per il metro usato da Rapuano. Mancini, pallone inaspettato sul braccio sinistro: no rigore, l’unica cosa giusta. Voto: 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Partita complicata per Rapuano. Al 64′ arriva il secondo giallo per Zalewski che entra in ritardo su Kayode: provvedimento al limite ma che ci può stare, ingenuo il giocatore della Roma che era stato già ammonito nel primo tempo per un intervento su Ikone. Giusto il rosso all’87’ per Lukaku per un’entrata molto pericolosa su Kuame. Voto: 5.5.