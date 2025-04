Lorenzo Montipò sta facendo più che discretamente bene in questa stagione al Verona. Dopo un inizio non troppo semplice, dove era addirittura finito in panchina, il portiere scaligero ha messo in fila diverse gare di altissimo livello, ed è finito nel mirino di alcuni club, tra cui il Torino e la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i giallorossi non sanno se tenere Gollini come secondo portiere, a quel punto Montipò potrebbe essere il perfetto vice Svilar. Anche i Granata osservano Montipò, qualora Vanja Milinkovic Savic dovesse salutare. Al momento ci sono stati due sondaggi, in attesa che il mercato parta più o meno intorno alla metà di maggio.