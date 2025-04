Tammy Abraham ha rilasciato un’intervista per CBS Sport Golazo, in cui ha affrontato diversi temi. Queste le sue parole:

Sul rapporto con Mourinho e Conceição

“Giocando con Sergio e José, posso dire che sono simili. Entrambi credono davvero in ciò che vogliono raggiungere. Sono motivati, grandi lavoratori e vogliono sempre il meglio da te. E lo otterranno, non importa cosa accada”.

Poi prosegue: “Come giocatori, abbiamo tutti bisogno di quella spinta per dare il massimo. Sono un vincente, voglio vincere, credo che si viva una volta sola. Quindi godetevi sempre il vostro tempo, cercate di giocare con un sorriso sul viso. Io sto vivendo il mio sogno”.

Sul possibile futuro in MLS

“Ho detto a Pulisic che se l’argomento America venisse fuori, dovrebbe portarmi con sé. Non si sa mai, nel calcio. Non si conoscono mai la vita e i piani di Dio, quindi se un giorno dovesse arrivare, sai, assolutamente sì”.