Edin Dzeko e la Roma non si separeranno alla fine di questa stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio la volontà del club giallorosso è quella di tenere l’attaccante bosniaco. Ieri, a Trigoria, è andato in scena un incontro con l’agente del giocatore, ma l’argomento mercato non è stato nemmeno toccato. L’alto ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione non sarà un problema per le casse della Roma, anche senza la qualificazione alla Champions League.