Mercato, la Roma non molla Torreira e riapre la trattativa con l’Arsenal

Il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita, ha cominciato a muoversi e i prossimi giorni potrebbero riservare delle piacevoli sorprese. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, infatti, i giallorossi sono ancora in corsa per Lucas Torreira, centrocampista in uscita dall’Arsenal. L’uruguaiano, che ha perso il posto da titolare con l’approdo di Arteta in panchina, vuole tornare in Italia e i capitolini hanno pensato in passato ad uno scambio con Amadou Diawara, visto l’interesse dei Gunners per il guineano ex Napoli. Ora però l’operazione, aggiunge il portale di mercato, potrebbe farsi anche senza l’inserimento del cartellino di Diawara. In Italia, oltre alla Roma, Torreira piace a Torino e Fiorentina.