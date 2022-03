Una delle poche certezze per il mercato della Roma è il centrocampo. La zona nevralgica del gioco subirà modifiche. Diverse le uscite in programma, così come le entrate. Tiago Pinto continua a monitorare diversi profili che potrebbero essere utili alla causa giallorossa. Tra questi c’è quello di Florian Neuhaus. Il general manager continua a monitorare il 25enne che in questa stagione ha segnato 4 reti, realizzato 2 assist in Bundesliga con la maglia del Borussia Mönchengladbach.