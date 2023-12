Sono state rese note le designazioni arbitrali scelte per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma sabato 30 dicembre. Juventus-Roma affidata a Sozza, assistenti Bindoni e Tegoni. Il VI uomo sarà Marchetti. A Mazzoleni affidata la gestione del VAR, mentre all’AVAR ci sarà Di Vuolo. Il bilancio con i giallorossi è di otto partite in Serie A: vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il suo ultimo incontro con è stato ad ottobre, quando la Roma ha vinto per 4-1 contro il Cagliari in trasferta.