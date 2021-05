Mercato, la Roma in pressing su Boateng. Anche il Monaco sul difensore

La nuova Roma di Mourinho sta per nascere. Tra gli obiettivi dei giallorossi per rinforzare il reparto difensivo c’è anche Jerome Boateng. Il difensore tedesco, dopo aver chiuso la carriera nel suo Bayern Monaco dopo 10 anni, cerca una sistemazione per il futuro. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Roma, ma non è l’unica pretendente.

Secondo quanto riportato da Andrea Pugliese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, in un intervento a Retesport, il classe ’88 avrebbe infatti ricevuto due offerte importanti che sta valutando: una dalla Roma e una dai francesi del Monaco. Quindi, nonostante le smentite su una trattativa con lla squadra capitolina, il tedesco ex Bayern sarebbe un ottima soluzione per la retroguardia giallorossa.