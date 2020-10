La Roma vuole a tutti i costi Chris Smalling. Il difensore non accetterà nessun’altra destinazione tranne quella romana. Allora la dirigenza giallorossa si muove e va in pressing alzando l’offerta al Manchester United. Come riportato da Gianluca Di Marzio si è arrivati a 15 milioni per far vacillare i Red Devils che ora ci pensano davvero. Queste ore saranno decisive.