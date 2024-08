La Roma ha chiuso l’affare Kevin Danso. Infatti come riportato su “X” da Gianluca Di Marzio, i giallorossi in queste ore avrebbero migliorato l’offerta per il centrale austriaco al Lens, che avrebbe accettato, dopo due precedenti rifiuti dei giorni passati. La formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto, come svelato da Filippo Biafora de Il Tempo. Il classe 98′, che ha già un accordo con i capitolini, potrà viaggiare verso Roma per iniziare la sua nuova avventura a Trigoria.

L’austriaco sa parlare ben quattro lingue e prima di intraprendere la carriera da calciatore era un giocatore di rugby: un vero mastino a disposizione di mister De Rossi.

Le cifre dell’operazione si aggirano intorno ai 25 milioni di euro complessivi. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, ci sarà una parte fissa di 22 milioni più 3 di bonus così da soddisfare completamente le richieste francesi.