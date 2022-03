Mercato, la Roma ha deciso: Cristante può essere ceduto

La Roma dice sì. Il club giallorosso ha autorizzato la cessione di Bryan Cristante. L’agente del centrocampista giallorosso, Giuseppe Riso, ha infatti avuto mandato di trovare acquirenti. Il prezzo fissato è di 17 milioni. Il contratto che lega Cristante alla Roma scade nel 2024. A riportarlo è Il Tempo.

Eletto da Mourinho tra i suoi fedeli, Cristante in campionato ha collezionato ben 27 presenze in 30 gare. Le tre assenze sono dovute a cause di forza maggiore. Contro il Genoa, in trasferta, ed in trasferta con Torino ha dato forfait per via della positività al Covid, mentre con il Cagliari – all’Olimpico – era squalificato. Dei 27 gettoni in Serie A, ben 24 sono state dal primo minuto. Ha inoltre realizzato 2 gol. In Conference League, invece, è stato tra i prescelti per il turnover: 7 presenze, 3 da titolare.