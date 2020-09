Mercato, la Roma ci ha provato per Carmo: “no” del Braga al prestito con obbligo di riscatto

La ricerca di un difensore centrale per la Roma continua visto che per Smalling si stanno riscontrando delle difficoltà, anche se da Trigoria trapela ancora ottimismo. Come riportato da Gianluca Di Marzio la società giallorossa ha fatto un tentativo per comprare David Carmo del Braga. Il difensore portoghese, classe 1999, però, resterà nella sua attuale squadra. I biancorossi hanno risposto “ce lo teniamo stretto” ed hanno rifiutato un prestito con obbligo di riscatto. Il Braga non si è voluto sedere nemmeno al tavolo della trattativa che, quindi, è naufragata sul nascere. Lo ritengono un punto fondamentale della rosa e gli verrà rinnovato il contratto con clausola rescissoria aumentata rispetto ai 20 milioni attuali.