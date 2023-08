La Roma è alla ricerca di un attaccante. Tiago Pinto, saltato Scamacca e viste le difficoltà legate a Morata e Marcos Leonardo, sta trattando con l’Atalanta per Duvan Zapata. Il colombiano, classe 1991, conosce bene la Serie A, avendo giocato per Napoli, Udinese e Sampdoria. Nell’ultima stagione ha realizzato solo 2 gol e 5 assist in 27 presenze, a causa di problemi fisici ed ora è chiuso dall’arrivo a Bergamo proprio di Scamacca. il gm giallorosso sta trattando per un’operazione in diritto di riscatto, mentre la Dea è intenzionata a vendere, visto che il suo contratto scadrà tra due anni. Lo riporta Gianclucadimarzio.com.