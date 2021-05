Diogo Dalot lascerà il Milan a fine stagione per tornare al Manchester United, proprietario del suo cartellino. Il futuro del calciatore potrebbe colorarsi però ancora di Serie A. Secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, la Roma ha chiesto informazioni per il terzino, con Josè Mourinho che ha già espresso il suo gradimento per il ventiduenne.