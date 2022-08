Mercato, la Roma accelera per Zagadou

Per ritenersi completamente soddisfatto del mercato della Roma, Josè Mourinho aspetta Andrea Belotti e un difensore. Per completare il reparto arretrato il sogno del portoghese sarebbe Senesi, ma il Feyenoord chiede 16 milioni di euro. Così Tiago Pinto ha accelerato per lo svincolato Dan-Axel Zagadou: nei giorni scorsi ci sono stati contatti importanti con l’entourage del francese. Zagadou, mancino di grande forza fisica, classe ’99, nelle ultime cinque stagioni ha giocato al Borussia Dortmund. Alcuni problemi fisici lo hanno spinto ai margini della rosa e il suo contratto in scadenza non è stato rinnovato. Ora potrebbe cercare riscatto a Roma, al momento è lui il favorito come rinforzo per la difesa.

repubblica.it.