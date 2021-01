Mercato, la Roma accelera per Otavio. Il giocatore del Porto è ad un passo per giugno

La Roma si muove per giugno e sta per piazzare il primo colpo dell’era Tiago Pinto. Come riportato dal sito tmw.com si tratta di Otavio del Porto. Il fantasista brasiliano, con passaporto portoghese, è vicino a vestire la maglia giallorossa e lo farà da giugno. I contatti tra le parti sono sempre più fitti. Il giocatore arriverebbe a parametro 0 essendo in scadenza di contratto col Porto. Per il 25enne quest’anno 10 presenze in campionato con 2 gol e 4 assist. Si è fatto notare anche in Champions League con 5 apparizioni ed una rete.