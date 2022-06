Mercato, la possibile chiave per Zaniolo: prestito oneroso con obbligo di riscatto

La valutazione è alta, volutamente. E per questo alla finestra ci sono sì diverse squadre, nessuna delle quali intenzionata a muovere passi concreti. La Roma per lasciar partire Nicolò Zaniolo chiede 60 milioni, cifra altissima per il mercato italiano. E allora – secondo La Gazzetta dello Sport – una possibile soluzione potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

La società giallorossa sarebbe disponibile ad abbassare il prezzo, purché il pagamento avvenga in contanti. C’è infatti da riconoscere il 15% all’Inter. Stando al quotidiano, una via percorribile potrebbe essere il prestito a 15 milioni, più il riscatto – eventualmente con bonus – a 30-35 milioni.