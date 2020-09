Mercato, la nuova idea per la porta è Kepa

La porta della Roma sembra ancora non essere al sicuro. Le prestazioni di Pau Lopez non sono entusiasmanti e oltre ad Antonio Mirante non ci sono soluzioni tra i pali. Per questo vi sono altri nomi che circolano in queste ore. Uno di questi è Kepa Arrizabalaga. Per l’estremo difensore del Chelsea, secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Express, sarebbe arrivata un‘offerta dall’Italia. Il portiere spagnolo è ai margini della squadra dopo le sue prestazioni deludenti e troverebbe poco spazio nella squadra soprattutto dopo l’arrivo di Mendy. La formula più probabile per la Roma sarebbe quella del prestito secco con il Chelsea che potrebbe pagare parte del’ingaggio.