Mercato, la mano di Mourinho nella trattativa Belotti: ha chiamato il Gallo per convincerlo definitivamente

C’è (anche) la mano di José Mourinho nella trattativa che sta portando Andrea Belotti a Roma. In particolar modo le dita dello Special One. Il tecnico della Roma ha nuovamente usato la carta magica: la telefonata. Mou ha composto il numero del Gallo e lo ha chiamato per convincerlo definitivamente ad approdare nella Capitale. Non che l’ex capitano del Torino fosse titubante, però un incentivo del genere ha certamente facilitato l’evolversi della situazione. Anche perché c’erano possibili pericoli dalla Spagna: Valencia e Villarreal si erano mosse, ma Belotti sarà giallorosso.Lo scrive La Gazzetta dello Sport.