Mercato, la Lazio si inserisce nella corsa per Torreira

Tra i nomi accostati alla Roma c’è anche Lucas Torreira. Il centrocampista dell’Arsenal, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si sarebbe offerto alla Lazio. Il ds Tare sarebbe volato a Londra per parlarne con il club inglese. Il centrocampista era già stato richiesto da Sarri la scorsa estate, desiderio che non era stato preso però in considerazione dalla dirigenza del club di Lotito. Torreira nell’ultima stagione passata a Firenze ha collezionato 31 presenze condite da 5 gol e 2 assist, un bottino niente male per un mediano.