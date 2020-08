Mercato, la Juventus vuole rilanciare Bernardeschi e lo offre in prestito alla Sampdoria

L’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha, di fatto, cambiato le gerarchie nello scacchiere bianconero. Ne sa qualcosa Federico Bernardeschi che, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, sarebbe stato offerto alla Sampdoria in prestito. Il 26enne italiano, reduce da una stagione in chiaroscuro, ha bisogno di rilancio e la Vecchia Signora a tale scopo sarebbe disposta anche a pagare una grossa parte dell’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. Ovviamente rimane il problema rappresentato dalla volontà della Sampdoria di ridurre il monte stipendi, e non superare il milione di euro. Il giocatore nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Roma.