La Juventus spinge e non vuole aspettare oltre per prendere Dzeko. Come riportato dal sito calciomercato.it il club bianconero è in forte pressing e vorrebbe chiudere per l’attaccante bosniaco tra stasera e domani mattina. I contatti con i dirigenti della Roma sono continui, anche per sapere dell’evoluzione della trattativa per Milik. Pirlo vuole il suo bomber prima dell’inizio della Serie A ed è una corsa contro il tempo.