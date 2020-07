Mercato, la Juventus punta Zaniolo e prepara un’offerta da 50 milioni più bonus

Nicolò Zaniolo, dopo circa 6 mesi di inattività dovuta all’infortunio al legamento crociato, è tornato in campo e con lui le voci che lo vedono distante da Roma in futuro. Stando a quanto riportato dal portale di calciomercato alfredopedulla.com, sul talento romanista c’è forte l’interessa della Juventus, che avrebbe frenato su Tonali per puntare tutto sul classe ’99. I bianconeri però per il momento non avanzeranno nessuna offerta, aspettando il mese di agosto, per capire meglio la situazione in casa Roma. La Juventus è pronta comunque a mettere sul piatto 50 milioni più bonus per assicurarsi le prestazioni di Zaniolo.