Mercato, la Juventus propone Ramsey in prestito gratuito

La Roma ha bisogno di rinforzi nella finestra di mercato invernale e la Juventus potrebbe avere la soluzione adatta. Secondo quanto riporta calciomercato.com, i bianconeri avrebbero offerto Aaron Ramsey, che a fatica rientra nei piani di Allegri. Il gallese ha collezionato appena cinque apparizioni in stagione, motivo per cui è stato proposto alla Roma con la formula del prestito gratuito. E non solo: oltre il 60% dello stipendio verrebbe pagato dalla Juventus, con circa 1.5 milioni rimanenti a carico dei giallorossi.