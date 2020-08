Mercato, la Fiorentina accelera per Torreira. Possibile chiusura in settimana

La Fiorentina fa sul serio per Torreira. Se non dovessero subentrare complicazioni o sorprese dell’ultima ora Pradè proverà a chiudere con l’Arsenal entro la prossima settimana. I Gunners, comunque, rimangono in attesa di un contatto con la Roma che, se non dovesse arrivare, aiuterebbe il club Viola a comprare il centrocampista uruguaiano che ieri è stato fotografato in tribuna durante il match di Community Shield tra Arsenal e Liverpool. L’ex Sampdoria non era stato convocato da mister Arteta. Lo riporta La Nazione.