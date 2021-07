Mercato, Koopmeiners: “Trattative in corso con diversi club, sono destinazioni gradite”

Teun Koopmeiners è stato accostato fortemente alla Roma negli ultimi mesi. Il centrocampista dell’Az Alkmaar, che ora sembra più vicino all’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Voetbalzone sul proprio conto e in particolare sul suo futuro. Questo uno stralcio delle sue parole:

“Ci sono in trattative con diversi club e le conversazioni sono andate bene finora. Sarebbero destinazioni gradite e l’ho espresso anche all’AZ. Loro sanno di quali club si tratta. Le trattative sono in corso in tal senso“.