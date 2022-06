Forse non al Nizza, ma il futuro di Justin Kluivert potrebbe essere nuovamente in Francia. Non maturati i requisiti per il riscatto obbligatorio da parte dei rossoneri – che non disdegnerebbero uno sconto – l’olandese cerca un’altra sistemazione. Dalla finestra di mercato che sta per aprirsi arrivano voci interessate da Marsiglia e Monaco. I due club stanno infatti osservando il progredire della situazione e sono fortemente interessati. Lo riporta il Corriere dello Sport.