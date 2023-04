Mercato, Kessiè in uscita dal Barcellona: piace anche alla Roma

Con la stagione che si avvia alle fasi conclusive, diversi sono gli intrecci che si possono creare per il mercato estivo. Tra questi ci sarebbe l’effetto domino scatenato dal possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona. La squadra blaugrana, stando a quanto riportato da La Repubblica, è intenzionata a riportare in Catalogna il campione argentino e per farlo deve rinunciare ad alcune pedine importanti. Tra queste ci sarebbe Franck Kessiè, ex Milan, approdato lo scorso anno alla corte di Xavi. Il centrocampista, secondo quanto riportato, piace alla Roma che ha già avviato i primi contatti con l’agente. Ma il problema ingaggio pesa: 7 milioni a stagione è una cifra fuori portata per i giallorossi. Inoltre la concorrenza è folta: anche Tottenham, Juventus e Napoli sono sull’ivoriano.