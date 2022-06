Mercato, Kalajdzic idea per l’attacco

Rinforzi in difesa (Celik), a centrocampo (Frattesi e Luiz) ed anche in attacco. Mourinho vorrebbe un altro attaccante oltre a Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov. Il nome che circola maggiormente nelle stanze di Trigoria è quello di Sasa Kalajdzic. L’austriaco, di origine bosniaca, convince lo Special One soprattutto per le caratteristiche fisiche. Alto 2 metri, dal peso di 90 kg, può essere un’ottima soluzione per i contropiedi giallorosso. La scadenza del contratto con lo Stoccarda è fissata per il 2023. Lo riporta il Corriere dello Sport.