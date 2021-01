Mercato, Juventus vicina a Reynolds: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni. Il terzino sarebbe girato al Benevento per 6 mesi

La Juventus è molto vicina a Bryan Reynolds. Il calciatore, su cui c’è anche l’interesse della Roma, potrebbe vestire i colori bianconeri. Il club – secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport – potrebbe riuscire ad ottenere, con la formula del prestito, le prestazioni dello statunitense.

L’operazione sarebbe sulla base di 7 milioni di euro con obbligo di riscatto. Il terzino del Dallas verrebbe però prima girato in prestito al Benevento per 6 mesi perché la Juventus al momento non può tesserare un nuovo giocatore extracomunitario.