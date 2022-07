Mercato, Juric non molla: il Torino vuole Kumbulla

Ivan Juric non demorde. L’allenatore croato continua a sognare di riavere con sé Marash Kumbulla. Il difensore della Roma ed il tecnico del Torino hanno lavorato assieme al Verona, trampolino di lancio per entrambi. Juric ha provato più volte a riportare il centrale alla sua corte, ma finora non si è andato oltre al semplice sondaggio e interesse. Mourinho, infatti, dopo aver escluso Kumbulla in seguito alla disfatta di Bodo nei gironi di Conference League, ha mostrato di fare notevole affidamento sull’italo-albanese. Lo riporta il Corriere dello Sport.