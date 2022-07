La Roma e il Monza hanno trovato l’intesa per Gonzalo Villar al termine dell’incontro svolto a Milano. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi si sarebbero accordati con la squadra neopromossa in Serie A per il prestito del calciatore spagnolo, con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. L’affare si potrebbe chiudere già nelle prossime ore.