Mercato, interesse del Wolverhampton per Diawara: “no” del giocatore che vorrebbe rimanere in Italia

Amadou Diawara è stato convocato da Mourinho per il ritiro della Roma, ma le loro strade si potrebbero separare presto. Il centrocampista è sul mercato e il Wolverhampton ha mostrato interesse. Il centrocampista, però, ha respinto la destinazione perchè vorrebbe rimanere a giocare in Italia. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

Amadou #Diawara could leave #ASRoma this summer: #Wolverhampton had shown interest for the midfielder, but Diawara rejected the bid because he would like to stay at Italy. #transfers #wolves

