Mercato, dalla Spagna: anche il Napoli e l’Inter su Santiago Arias

La ripresa del campionato si avvicina, ma le squadre italiane cominciano a programmare anche la prossima sessione di mercato, che partirà ufficialmente a settembre. La Roma continua a monitorare attentamente Santiago Arias dell’Atletico Madrid.

Come riporta il portale spagnolo Mundo Deportivo, la concorrenza per il difensore colombiano è spietata: ci sono anche Inter e Napoli. In questa stagione con Simeone il classe 1992 ha disputato 12 partite, non risultando tra i titolari inamovibili del “cholo”.