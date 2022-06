Mercato, Inter in vantaggio per Mkhitaryan. La Roma resta però in corsa

Gli exit poll di mercato di mercato dicono che l‘Inter sia in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni di Henrikh Mkhitaryan. Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti, il club nerazzurro sarebbe in vantaggio sulla Roma.

Il club giallorosso ieri ha formulato una nuova offerta all’armeno, che in queste ore sta riflettendo su quale strada intraprendere. Con Mourinho, suo grande estimatore, avrebbe più spazio, mentre con Inzaghi sarebbe la prima scelta dalla panchina per la trequarti. L’occasione di poter giocare la Champions League, tuttavia, potrebbe far propendere Micki per accasarsi sotto la Madonnina.