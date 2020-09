Mercato, Inter in pressing su Smalling in caso di partenza di Skriniar

Chris Smalling è al centro di numerose trattative. Il difensore è ai margini del Manchester United e aspetta solamente l’esito positivo della trattativa con la Roma per tornare. Il classe ’89 vorrebbe un ritorno nella Capitale, ma non sarebbe dispiaciuto di accontentarsi di tornare in Italia. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sull’esperto difensore ci sarebbe l’Inter. Se dovesse andare in porto la trattativa che porta Milan Skriniar al Tottenham, i nerazzurri sarebbero pronti a pescare dall’usato sicuro per sopperire all’assenza dello slovacco. Soprattutto perché ha un prezzo agevole, circa 20 milioni, e conosce bene il campionato, oltre ad avere un grande estimatore come Antonio Conte.