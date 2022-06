Mercato, inserimento del Milan per Douglas Luiz. C’è il gradimento del giocatore

Il Milan sta vedendo sfumare diversi obiettivi. Tra questi c’è Renato Sanches che si avvicina a grandi passi al PSG. Per questo la società rossonera si sta guardando attorno e avrebbe individuato in Douglas Luiz la pedina da inserire a centrocampo. Il brasiliano vuole lasciare l’Aston Villa e anche la Roma è sul giocatore. Come riportato dal sito tmw.com la dirigenza milanista ha incontrato gli agenti italiano di Douglas Luiz per capirei termini economici di una trattativa che può decollare. Il giocatore gradisce.