L’incontro che potrebbe risultare decisivo per portare Lukaku a Roma è iniziato, a riportarlo è Gianluca Di Marzio. Le società cercheranno di trovare la quadra intorno al prestito oneroso e la spartizione dello stipendio, vero nodo della trattativa. Ma comunque l’accordo tra le parti sembra ormai imminente. La Roma vorrebbe chiudere in prestito secco oneroso a 5 milioni di euro, senza quindi che sia previsto diritto od obbligo di riscatto. In queste ore i club definiranno queste condizioni. Fronte giocatore, è già arrivato il sì da parte di Lukaku. Trovato l’accordo con il club, i giallorossi dovranno trovare l’accordo economico con il giocatore e l’agente. L’attaccante dovrà ridurre il proprio ingaggio a circa 7-8 milioni di euro. C’è ottimismo, al momento le parti stanno discutendo.

The new meeting between @OfficialASRoma and @ChelseaFC officials has started! Parties working to reach agreement for a simple loan with a €5m fee to #CFC + Lukaku's €7/8m salary paid by #ASRoma. @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2023