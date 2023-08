Il commentatore ed ex giocatore della Juve Massimo Mauro, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati c’è stato anche quello del possibile arrivo di Lukaku alla corte di Mourinho. Queste le sue parole:

“Lukaku-Dybala sarebbe senz’altro un attacco ben assortito. Ma la Joya, in realtà, è talmente forte che io la vedrei bene con qualsiasi punta. Nel caso di Lukaku molto dipenderà dalla sua condizione fisica”.

Cioè?

“Lukaku fa la differenza negli spazi, ma per esaltarsi ha la necessità di essere al cento per cento dal punto di vista fisico”.

Lukaku è il centravanti ideale per Mou?

“Sicuramente il belga ha le caratteristiche giuste per il gioco di Mourinho, abile a colpire in ripartenza. Per una squadra come la Roma che cerca un centravanti, è un bel rinforzo. Poi bisogna vedere come la prenderà Belotti, che comunque ha cominciato il campionato con una doppietta… Evidentemente la Roma ha anche dei soldi da spendere”.

Spieghi pure…

“Sarà anche un prestito, ma se è vero quello che si sente dire comunque i giallorossi dovranno pagare una parte dello stipendio”.

Pensa che la Roma potrà lottare per lo scudetto con Lukaku al centro dell’attacco?

“Se il trasferimento si concretizzerà come sembra, la Roma si rinforza. Ma non al punto da lottare per lo scudetto. Continuo a considerare i giallorossi in corsa per un posto in Champions League, non di più. Vedremo… Di sicuro Lukaku mi sembra un ragazzo un po’ inquieto, cambia squadra quasi ogni anno. Ma bisognerebbe conoscerlo bene e di persona per capire il perché dei molti trasferimenti”.