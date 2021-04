Mercato, incontro tra Pinto e l’entourage di Sarri dopo la semifinale con il Manchester United. Il tecnico chiede 4 milioni di ingaggio

Maurizio Sarri sembra il candidato numero uno per la panchina della Roma della prossima stagione. Come riferisce su Twitter la giornalista di calciomercato.it, Eleonora Trotta, dopo l’andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United, in programma giovedì all’Old Trafford, è previsto un nuovo incontro tra il General Manager giallorosso Tiago Pinto e l’entourage del tecnico toscano. Sarri chiede un contratto triennale o biennale con opzione di rinnovo e un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione.