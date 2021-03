Mercato, incontro tra l’agente di Mancini e Cristante con Tiago Pinto

Per Tiago Pinto è un momento importante in chiave rinnovi. Dopo quelli di Ibanez e Karsdorp si parlerà presto di quelli di Pellegrini e Villar, ma intanto a Trigoria ha fatto visita Giuseppe Riso, l’agente di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Il manager prima ha incontrato il centrocampista per sincerarsi delle sue condizioni (ha lasciato il ritiro della Nazionale per un fastidio al pube) e poi ha fatto una chiacchierata a quattr’occhi con il generale manager della Roma.

I due si rivedranno più avanti, ma la volontà è quella di prolungare il contratto di Cristante oltre la scadenza fissata nel 2024. A margine si è parlato anche di Mancini che è in cima alla lista dei giocatori da “blindare“. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.