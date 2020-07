Trattative in corso al centro sportivo Davide Astori di Firenze. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, l’agente di Alessandro Florenzi, Alessandro Lucci, si è incontrato intorno all’ora di pranzo con Pradé e Barone per parlare del futuro del terzino, ancora di proprietà della Roma, ma in prestito al Valencia fino al termine della stagione. Su di lui oltre all’interesse dei Viola c’è anche quello dell’Atalanta.