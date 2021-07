Roma e Shomurodov più vicini. Positivo l’incontro andato in scena tra il club giallorosso e il Genoa per il calciatore rossoblu. Come riportato da Daniele Longo la Roma vorrebbe ottenere un prestito con obbligo di riscatto – che scatterebbe dopo poche presenze dell’attaccante – inserendo nella trattativa anche il cartellino di uno tra Carles Perez e Amadou Diawara.