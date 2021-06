Mercato, incontro con l’agenzia di Botman e Bergwijn

Negli ultimi giorni l’agenzia olandese Muy Manero, rappresentata in Italia da Francesco Miniero, si è data da fare. E’ stata fatta una visita alla Roma, nella giornata di martedì, e all’Inter. Sotto questa procura ci sono tanti giocatori di talento come Sven Botman, difensore centrale classe 2000 e campione di Francia con il Lille, o anche Steven Bergwijn del Tottenham. La visita, comunque, è stata soltanto di cortesia per fare un punto sulle valutazioni dei giocatori visto che le due società ora sono impegnate con le cessioni. Lo riporta il sito tmw.com.